Casa: Abita Co,mercato immobiliare residenziale in calo, Milano -22,9 per cento (2)

- Cosa accade nelle principali città italiane? Sempre nel I trimestre 2023, il calo maggiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra a Bologna (1.264 transazioni, -23,9 per cento) e Milano (5.920 transazioni, -22,9 per cento). Ma anche nelle altre città metropolitane il segno è sempre negativo, seppur in modo più contenuto: a Roma -10,3 per cento (8.274 transazioni), a Firenze -9,4 per cento (1.208 transazioni), a Torino -7,1 per cento (3.552 transazioni), a Napoli -7,0 per cento (1.952 transazioni), a Genova -5,5 per cento (2.034 transazioni), a Palermo -4,4 per cento (1.598 transazioni). (segue) (Com)