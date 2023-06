Pnrr: Canelli (Anci), Piano dei Comuni il più veloce, governo ci dia fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr “i Comuni stanno facendo la loro parte sulla base del Piano che è stato presentato e sul quale ci è stato chiesto di metterci a lavorare velocemente”. Lo ha dichiarato Alessandro Canelli, delegato dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) alla finanza locale e sindaco di Novara, a margine di un intervento a RaiNews24 economia. “Sono in corso bandi e aggiudicazioni e alcuni lavori sono già partiti. Cambiare in corsa gli investimenti sul comparto sarebbe un grave errore. I Comuni sono i più veloci a fare i progetti e a realizzarli. Chiediamo al governo di darci e rinnovarci fiducia e di lasciarci lavorare", ha proseguito. "Secondo le nostre elaborazioni – ha precisato Canelli – ai Comuni sono già stati assegnati 35,5 miliardi di euro, l'89 per cento della dotazione finanziaria prevista dal Piano di ripresa e resilienza. Quello che serve, come ricordato anche dal presidente Decaro, sono più anticipazioni e tempi certi per i pagamenti". "Tra marzo e aprile scorso – ha ricordato il sindaco di Novara – le gare bandite con i Comuni committenti sono aumentate del 18 per cento passando da 35.033 gare bandite a 41.280". (segue) (Rin)