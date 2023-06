Napoli: Trapanese, ok dalla giunta per la continuità dei servizi welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta dell'assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, la giunta comunale di Napoli ha approvato la variazione del bilancio provvisorio per l'utilizzo di un avanzo vincolato pari a circa 21 milioni di euro. Ciò consentirà in, attesa del bilancio, la continuità di tutti i servizi del welfare indispensabili, dalle educative territoriali, al 'dopo di noi', all'assistenza specialistica, agli assegni di cura, al progetto di vita indipendente, ai Puc, all'inclusione scolastica dei minori rom, agli interventi per i senza dimora, ai progetti di housing temporanei e tanti altri. "Sono rasserenato da questa importante scelta della giunta di non interrompere servizi indispensabili per la nostra città - ha detto l'assessore al Welfare Luca Trapanese - ringrazio gli uffici che ci hanno aiutato a redigere questo provvedimento e mi sento di tranquillizzare tutti gli enti gestori sulla continuità dei loro servizi". (Ren)