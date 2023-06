Napoli: domenica deposizione dei fiori e S.S. Messa in ricordo di Silvia Ruotolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, interverranno all'evento, personalità che testimoniano le progettualità sostenute e promosse dalla Fondazione Silvia Ruotolo Onlus, nata per volontà del marito di Silvia, Lorenzo, con i figli Alessandra e Francesco Clemente, che nel 1997 avevano 10 e 5 anni. Prenderanno parte: Marianna Guarino, Dirigente Istituto I.C. Savio Alfieri nel quartiere di Secondigliano, per la borsa di studio e sportiva a sostegno di giovani studenti; IABO – artista per "IABO 20TH" la Mostra Antologica che si è tenuta al PAN e che ha coinvolto più di 1500 giovani e giovanissimi in collaborazione con la Fondazione, provenienti dall'area penale, dalle educative territoriali, istituti medi e superiori della città; Don Luigi Merola, fondatore di A' Voce d''e Creature che opera in un bene confiscato nel quartiere Arenaccia; Antonio Franco, presidente dell'Associazione Scugnizzi che in collaborazione con il gruppo Fratelli la Bufala forma giovani provenienti dall'area penale nei mestieri di pizzaiolo e pasticciere; Ranieri Roberto Ricciardi, promotore con la fondazione Silvia Ruotolo di "Tutt'egual song' 'e criature", progetto di Smean Energy che porta la nascita della prima comunità energetica del sud Italia pubblico – privata nel quartiere di Scampia; Giancarlo Garraffa, presidente del Charlatans "Basket for all" con i quali è stato realizzato il campetto di basket presente nei giardini Silvia Ruotolo; Mariolina Trapanese, presidente dell'Associazione Bottega dei Semplici Pensieri, cooperativa di catering di ragazzi con sindrome di Down; Antonio d'Amore, responsabile del progetto con Libera e Centro di Giustizia Penale Minorile "Ieri contro il fascismo oggi contro le camorre", sostenuto dalla Fondazione; Rosario D'Uonno, presidente del "Marano Ragazzi Spot Festival" di cui la Fondazione è partner; Stefania Forgione, referente legalità IC Maiuri; Loredana Pulito, fondatrice con Alessandra Cuevas, Maria Puddu, Maria de Marco e Alessandra Clemente del Premio Teresa Buonocore, giunto alla sua seconda edizione; Anna Baldissara, responsabile de "Il Belvedere online", redazione giornalistica degli studenti dell'I.C. Belvedere; Maria Rosaria Cacciapuoti, stilista di Vanitas, promotrice della creazione di 10 t-shirt limited edition celebrative del terzo scudetto del Napoli, la cui vendita sarà devoluta alla Fondazione Silvia Ruotolo; Mattia Varzi, responsabile del progetto con la Fondazione "Cartolibreria Scuola per tutti" per il sostegno economico all'acquisto di materiale scolastico; Barbara Pucello, Libera "Amunì". Alle ore 17.00 si terrà la S.S. Messa presso la Chiesa dell'Immacolata al Vomero celebrata da Don Tonino Palmese. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Silvia Ruotolo Onlus, con il patrocinio del Comune di Napoli e il supporto di Libera e del Coordinamento campano dei familiari e delle vittime di criminalità. (Ren)