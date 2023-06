Digitale: erogato oltre un milione di euro alle scuole per sviluppo siti Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie alla collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) prosegue il percorso di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedicato alla digitalizzazione della PA. Oltre 6.800 scuole in tutta Italia si sono candidate per ricevere le risorse e adottare il modello standard di sito web istituzionale, realizzato per offrire a studenti, personale docente, personale Ata e genitori un punto di accesso semplice e accessibile, con informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile. A un anno dalla pubblicazione dei primi Avvisi, 233 scuole hanno già completato il rifacimento del loro sito Internet e hanno potuto ricevere le risorse del Dipartimento, per un totale di oltre 1,7 milioni di euro, come previsto dalla Misura 1.4.1 del Pnrr (M1C1). “Il processo di digitalizzazione della scuola è uno degli obiettivi principali del mio ministero, grazie a questo stanziamento abbiamo fatto un passo avanti nella giusta direzione. Implementare le nuove tecnologie digitali è indispensabile sia per semplificare il lavoro del personale degli istituti sia per garantire ai ragazzi un’istruzione adeguata ai nostri tempi. Internet, così come l’intelligenza artificiale, sono risorse fondamentali ma devono sempre essere messe al servizio della persona, che resta al centro di ogni progetto educativo, di lavoro e di vita” dichiara il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. (segue) (Com)