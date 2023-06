Napoli: in carcere il suocero reo confesso delle due vittime di Sant'Antimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in cella nel carcere di Poggioreale Raffaele Caiazzo, 44 anni, suocero di Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane, uccisi ieri a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. L'uomo, che si era costituito alcune ore dopo i fatti, deve rispondere di duplice omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dai legami di parentela con le vittime. E' inoltre accusato di detenzione e porto d'armi abusivi poiché la pistola utilizzata per i due omicidi è risultata detenuta illegalmente. (Ren)