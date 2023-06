Sanità: assemblea annuale Federmanager, migliorare il sistema nazionale e regionale con i fondi del Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio sul fronte della sanità "intende muoversi a tutto tondo, perché è una situazione talmente impegnativa e difficile che ci stiamo muovendo con un'attenzione quasi maniacale", ha spiegato Rocca. C'è particolare attenzione "sui dipartimenti di emergenza e sui pronto soccorso" del Lazio ma anche "controllo e digitalizzazione, e tutto quello che riguarda i posti letto e la messa a regime all'interno del sistema Recup di tutte le prestazioni che la Regione Lazio paga, anche con il privato accreditato, e che fino a oggi non erano all'interno del sistema", ha sottolineato. Luci puntate anche sugli anziani che il sistema sanitario regionale "sembrava aver dimenticato" e sui quali "invece noi mettiamo una grande attenzione - ha aggiunto Rocca -. Mi auguro che per la fine di luglio si possa chiudere questo percorso che farà una lettura complessiva dei fabbisogni del territorio con una redistribuzione più equa dei posti letto e dei punti di cura e accesso per i cittadini". (segue) (Rer)