Campania: Oliviero, potenziare la rete degli organi di garanzia delle Regioni - foto

- "Gli Organi di Garanzia delle Regioni rivestono un ruolo preminente a livello sociale, trattandosi di figure con funzioni tutorie di categorie di interessi 'sensibili' ovvero riconducibili a soggetti 'deboli', come disabili, minori, anziani, detenuti. Per questo occorre rafforzare e sostenere il loro ruolo creando e potenziando la rete dei Difensori Civici e degli Organi di Garanzia". E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Regionale della Campania e delegato al Coordinamento per la Difesa Civica e gli Organi di Garanzia dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, Gennaro Oliviero, intervenendo ai lavori del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome, oggi a Roma. "Dal momento della assunzione della delega al Coordinamento, ho inteso, innanzitutto, ricostruire una rete di contatti con le varie figure di garanzia presenti nei vari Consigli regionali, tenuto conto dei molti cambiamenti intervenuti nel corso degli anni – ha detto Oliviero – e ciò ha condotto ad una serie di incontro con alcune delegazioni dei Garanti e dei Difensori Civici tenuti nell'ottobre e nel dicembre 2022 e a Napoli, a Palazzo Salerno, nel dicembre scorso. Tali incontri hanno consentito di creare un iniziale momento di confronto, utile ad individuare una serie di necessità degli Organi di garanzia e per programmare di conseguenza le attività del Coordinamento. In questa ottica – ha proseguito Oliviero – l'incontro di oggi rappresenta un'ulteriore opportunità virtuosa e proficua per fare rete e per condividere le migliori pratiche esistenti nel sistema della difesa civica. In tale senso – ha sottolineato – la Conferenza manifesta sempre massima disponibilità a fungere da sede istituzionale di raccordo e coordinamento delle varie istanze emergenti al fine di rafforzare il ruolo dei Difensori Civici e di tutti gli Organi di garanzia nell'interesse dei cittadini". Il vertice dell'Assemblea legislativa campana ha, inoltre, annunciato che a settembre prossimo si terrà la Conferenza Internazionale dei Difensori Civici, organizzata congiuntamente alla Conferenza, "nell'ambito della quale – ha sottolineato Oliviero – l'Italia ricoprirà un ruolo da protagonista". (Ren)