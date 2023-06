Fisco: De Lise (Ungdcec), intelligenza artificiale non sostituisca commercialisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Emanuele Serina (consigliere segretario dell'Ungdcec), "l'arrivo di Vera - Verifica dei rapporti finanziari (strumento di intelligenza artificiale e di analisi dei dati con cui l'Agenzia delle Entrate sta provando a intensificare la lotta all'evasione) e l'emanazione della direttiva 77424/2023 (che istituisce l'ufficio Intelligenza artificiale nella struttura dell'amministrazione finanziaria) serviranno a fornire strumenti complementari al lavoro di decine di migliaia di professionisti. E non devono in alcun modo sostituire l'impegno di chi, tra l'altro, con messaggi sbagliati verso l'opinione pubblica, rischia un pesante abbattimento dei compensi". Di intelligenza artificiale in ambito professionale si discuterà nel corso del XVI forum dei giovani commercialisti, dal titolo: "Pronti per l'inevitabile. L'A.I. al servizio o al governo?". L'evento è in programma il prossimo 21 luglio presso l'Hotel Galilei di Pisa. (Ren)