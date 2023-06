© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Bolena, di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani, torna in scena al Teatro di San Carlo, dopo oltre 20 anni di assenza, nella versione firmata da Jetske Mijnssen, regista olandese per la prima volta al Massimo napoletano. In programma fino al 17 giugno. Napoli, Teatro di San Carlo (ore 20.00). (ren)