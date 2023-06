Napoli: sequestrato discobar in via Cardinale Guglielmo Sanfelice - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Personale della Polizia Locale di Napoli, appartenente alla Unità operativa Avvocata, in seguito ad una segnalazione presentata nei propri uffici da alcuni cittadini, ha effettuato un sopralluogo presso un locale pubblico in via Cardinale Sanfelice, Municipalità 2. Durante l'ispezione i caschi bianchi hanno riscontrato che all'interno del locale si stava svolgendo una serata danzante a cui prendevano parte oltre cento persone, nonostante il gestore dell'attività non avesse nessuna autorizzazione amministrativa ne tantomeno l'agibilità della struttura. Dopo aver contestato al titolare le infrazioni commesse e fatto defluire gli avventori gli agenti hanno sequestrato la struttura.(Ren)