Campania: interrogazione di Nappi (Lega), con Programma Gol 120 milioni di euro e zero occupati

- "Zero occupati a fronte dei 120 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero addirittura a novembre di due anni fa. È questo sinora il risultato per i 150mila campani che hanno aderito al progetto. Sono questi i numeri drammatici, evidenziati dalle associazioni di categoria, sullo stato di attuazione del Programma Gol in Campania. Per questo ho presentato un'interrogazione consiliare, per sapere se corrisponda al vero quanto denunciato dalle parti sociali pure relativamente alle misure di inserimento al lavoro e alla formazione, che tarderebbero ad essere avviate. E per conoscere quante risorse siano state effettivamente impegnate dalla Regione nell'ambito del citato programma. Aspettiamo di sapere cosa dirà De Luca, questa volta, per provare a giustificarsi rispetto all'ennesimo fallimento". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)