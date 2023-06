Napoli: sabato mattina mostra e incontro al Maschio Angioino sulla Biblioteca Maurizio e Litza Valenzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del ciclo "Il sabato della Biblioteca" è in programma sabato 10 giugno dalle 11 al Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi, l'istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983 una mostra e un incontro su "Libri e relazioni: dediche, amicizie e collaborazioni politiche". Nei libri ricevuti in dono o acquistati dal sindaco Valenzi sono state trovate dediche di autori e di amici, che rappresentano uno spaccato della cultura degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. In mostra i libri selezionati con le dediche più suggestive tra tutte quelle ritrovate. Dopo i saluti di Lucia Valenzi, della responsabile della Biblioteca Maria Rosaria Bacchini e dopo una illustrazione del lavoro svolto dei giovani impegnati nella catalogazione, intervengono: il docente di Storia Medioevale Roberto Delle Donne (Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche dell'Università degli studi di Napoli Federico II), il docente di Storia Contemporanea Luigi Musella e il consigliere della V Municipalità Giulio Delle Donne. Da alcuni mesi la Fondazione ha creato e aperto al pubblico la Biblioteca Maurizio e Litza Valenzi, regolarmente inserita nel circuito nazionale delle biblioteche e in particolare nel Polo Sbn di Napoli. Con gli eventi "Il sabato della Biblioteca" si mira all'obiettivo di fare rete con le Università e altre biblioteche, al fine da rendere la Biblioteca stessa uno spazio di cultura e dibattito che inneschi una serie di buone pratiche in grado di avvicinare studenti e pubblico. Seguiranno altri eventi e dibattiti, digitali e in presenza capaci di creare interesse e attenzione intorno al patrimonio librario posseduto nelle sezioni di Arte e Politica, libri di grande interesse che ne rappresentano una sua specificità.Hanno attivamente collaborato giovani tirocinanti dell'Università l'Orientale: Martina Gallo, Anna Innocenti, Alessia Modesto, Angela Montella, Fabio Piccirillo, Antonia Senese, Teresa Silvestro. (Ren)