Napoli: uomo si costituisce per duplice omicidio a Sant'Antimo

- Si è costituito nella caserma dei carabinieri di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, Raffaele Caiazzo, il 44enne ricercato per il duplice omicidio avvenuto a Sant'Antimo, comune del napoletano. I militari lo stanno trasferendo nella caserma della compagnia di Giugliano in Campania. Caiazzo è il suocero delle vittime, Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane, freddati da colpi di arma da fuoco in due luoghi non distanti fra loro. (Ren)