Campania: Venanzoni, avvio positivo per misura Gol

- "In pochi mesi i centri per l'impiego hanno compiuto un’operazione importante, convocando centinaia di migliaia di cittadini, molti dei quali ancora lontani dal mercato del lavoro e con complesse necessità, rispettando pienamente i dettami definiti dal piano di attuazione regionale Gol Campania". Così il consigliere regionale della Campania, Diego Venanzoni. "Enorme l’impegno della Regione Campania - ha aggiunto - che ha lavorato intensamente per avviare, in tempi brevi, diversi percorsi di formazione a copertura dell’intero territorio regionale. È necessario, adesso, che venga attivato l'incontro domanda/offerta, affidandosi alle sinergie tra Cpi e operatori privati, che, già in questi giorni, sono stati invitati ad inviare la propria adesione al programma". "È in partenza una nuova ed importante fase per il mercato del lavoro della nostra regione di grande valore e complessità, ha concluso Venanzoni. (Ren)