Ponte Stretto: M5s, Anac conferma che "patrioti" si fanno beffe dello Stato

- Nel decreto legge relativo al ponte sullo Stretto si registra "'uno squilibrio tra concedente pubblico e parte privata a danno del pubblico'. Il presidente dell'Anac Busia ha ribadito oggi ciò che il M5s sostiene da mesi: quello che si autoproclama come il 'governo dei patrioti' si fa beffe dello Stato. La verità è che a Salvini e ai suoi alleati interessa solo 'l'affare' ponte sullo Stretto, al fine di saziare gli appetiti dei soliti noti. Non è un caso che ogni nostro emendamento volto a tutelare gli interessi dello Stato sia finito nel tritacarte. Tra le sgradevoli battute di Salvini sugli uccelli migratori e le surreali filastrocche di Forza Italia sul 'partito del no', ormai c'è la certezza che questa maggioranza considera il ponte sullo Stretto come una sorta di giocattolo". Lo affermano, in una nota, i parlamentari delle commissioni Trasporti di Camera e Senato Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi, Giorgio Fede, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Antonio Trevisi. "Sulle decine di criticità di un progetto formulato 12 anni fa ancora oggi non è arrivato nessun chiarimento - aggiungono gli esponenti del Movimento cinque stelle -. Si parla a sproposito di intermodalità, ma intanto l'Alta velocità Salerno-Reggio è al palo e i lavori delle opere ferroviarie e stradali siciliane vanno avanti con sfiancanti stop and go. Siamo alla farsa: un governo che non riesce a trovare soldi per gli alluvionati romagnoli senza tagliare a destra e manca sul sociale, vuole convincerci che è indispensabile spendere 15 o più miliardi per un ponte dall'utilità non certificata dai numeri. Miliardi che oltretutto allo stato attuale non ci sono. A questo punto una domanda sorge spontanea: cosa aspetta la premier Meloni a mettere un argine ai disastri di Salvini? Se davvero ha a cuore la patria, come spesso dice, la leader di Fratelli d'Italia dovrebbe stoppare lo sgangherato e dannoso disegno del ministro dei Trasporti sul ponte. Che è un colossale e costoso pasticcio, il cui prezzo lo stanno già pagando gli italiani".(Com)