Sanità: assemblea annuale Federmanager, migliorare il sistema nazionale e regionale con i fondi del Pnrr (3)

- Nel corso del suo intervento Rocca si è soffermato sulla situazione sanitaria nel Lazio, con debiti che pesano sul bilancio e la difficile condizione in cui versano i reprti di pronto soccorso e sulle liste d'attesa per le visite diagnostiche. "Il presidente Rocca ha detto che con oltre 22 miliardi di debito che pesano sul bilancio della Regione, la situazione dei reparti di pronto soccorso, le liste d'attesa, la carenza di personale sanitario e tutto ciò che ne consegue, occorre un intervento urgente e coraggioso - ha sottolineato Zei -. Federmanager Roma si propone alle istituzioni locali come partner attivo anche sui progetti Pnrr per costruire insieme un'azione corale e risolutiva che inverta la rotta del Sistema sanitario regionale e quindi nazionale". (segue) (Rer)