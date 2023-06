Napoli: Nappi (Lega), comune si attivi per sgombero occupanti abusivi ex deposito Anm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il comune di Napoli si attivi nell'immediato per procedere allo sgombero delle famiglie (un centinaio di persone di origine rom) che da mesi occupano abusivamente l'ex deposito Stella Polare dell'Anm, che è stato individuato per ospitare il museo dei reperti antichi emersi durante gli scavi della Metropolitana. Per di più, nell'ex deposito si trova una centralina fondamentale per il funzionamento dei tram che percorrono Via Marina, ma la manutenzione del dispositivo è assai rischiosa perché - come riportato da organi di stampa - gli abusivi si oppongono a ogni accesso esterno, naturalmente anche a quello dei tecnici Anm. Siamo al paradosso. Non si possono tollerare oltre rimpalli di responsabilità, né è accettabile che sotto gli occhi di Palazzo San Giacomo, per disorganizzazione e anche per una buona dose di finto buonismo, si lascino edifici pubblici alla mercé di chi pratica ogni sorta di illegalità e si appropria di strutture che appartengono a Napoli e ai napoletani". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)