- Domani venerdì 9 giugno alle ore 10:30, Azione Campania organizzerà una conferenza stampa presso l'Alkymya Bellini (Via Santa Maria di Costantinopoli n.97) con il capogruppo di Azione Italia Viva alla Camera dei Deputati, Matteo Richetti, per annunciare l'evento programmatico previsto a Napoli per sabato 1 luglio. (Ren)