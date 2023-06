Napoli: Franco Ricciardi, concerto al Maradona è sogno che si realizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un sogno che si realizza!" Così Franco Ricciardi, l'artista napoletano che canterà sabato 10 Giugno allo stadio Maradona, ha esordito intervenendo alla presentazione del suo concerto a Palazzo San Giacomo. Oltre trent'anni di carriera, due David di Donatello, un Nastro D'argento, 21 album, tante collaborazioni, le sperimentazioni nel cinema; una vita da artista ma anche tante iniziative ed eventi a favore dei più deboli e per dare voce a chi non ha voce. Franco Ricciardi è un talento che non ha mai dimenticato le sue origini e ha dato coraggio e speranza a chi, come lui, è cresciuto in una periferia disagiata, riuscendo a trarne forza e dignità. "Franco Ricciardi è un figlio di Napoli, partito da lontano e giunto a straordinari traguardi artistici – ha scritto il sindaco Gaetano Manfredi nel suo saluto letto nel corso dell'incontro - I suoi fan lo amano soprattutto per l'umanità e la passione autentica. Con lui, abbiamo infatti avviato un percorso di inclusione sociale prima ancora che musicale. Per la quattro giorni di Capodanno siamo stati dai ragazzi di Nisida fondendo arte e impegno civico. In questa scia, il concerto allo stadio Maradona sarà un appuntamento significativo. Il 10 parte, con Franco, una lunga serie di grandi eventi di valore nazionale e internazionale che stanno riportando Napoli al centro dell'attenzione". (segue) (Ren)