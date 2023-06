Napoli: Franco Ricciardi, concerto al Maradona è sogno che si realizza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Franco Ricciardi celebra i suoi trent'anni di carriera nella sua Napoli che tanto gli ha dato ed a cui tanto ha dato – ha sottolineato Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco all'industria della musica e dell'audiovisivo - Lo farà con tutti i napoletani e per la città. In coerenza con il progetto di 'Napoli Città della Musica' varato dall'amministrazione comunale. Ricciardi è pronto a portare la sua esperienza di vita e professionale direttamente nelle scuole cittadine ed inoltre donerà degli strumenti musicali ai ragazzi dell'Istituto penale minorile di Nisida. In tal modo si pianteranno ulteriori semi per una crescita culturale, sociale ed economica della città e dei suoi giovani". "Con me ci saranno molti amici – ha concluso Franco Ricciardi - però non voglio anticipare nulla, posso solo dirvi che porterò sul palco la stessa emozione che avrò io nell'esibirmi per tutti voi. Sarà una festa, sarà l'amore per la musica e per questa città e ci sarà anche una dedica speciale a Scampia". (Ren)