Sud: Ronghi (Sud Protagonista), Italia non cresce senza il suo sviluppo

- "Alla luce dei dati Istat sull'aumento delle previsioni di crescita dell'Italia, abbiamo subito evidenziato che, purtroppo, tale crescita non riguarda il Mezzogiorno, il quale, invece, arretra per pil, occupazione e consumi, ed esprimiamo un plauso a Confcommercio che, tra i pochi, ha evidenziato, come noi, questo dato e l'aggravamento del divario tra Nord e Sud". E' quanto ha affermato il presidente di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi. "A fronte dei positivi dati nazionali, la disoccupazione, la povertà e lo spopolamento attanagliano il Sud oggi più che mai – ha sottolineato Ronghi – e non può parlarsi di crescita dell'Italia se il Sud resta in tale situazione. Per questo, occorre che il lavoro nel Sud diventi questione politica e di governo prioritaria e, su questo tema, abbiamo lanciato il nostro Piano straordinario per il lavoro nel Sud". "Alla base di esso – ha aggiunto Ronghi – ci sono due fondamentali strumenti: la fiscalità di vantaggio in tutto il Meridione, per andare oltre le Zes ed attrarre nuovi investimenti, e la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, a cominciare dal Ponte sullo Stretto di Messina che, finalmente, ha intrapreso la strada della concretezza". (Ren)