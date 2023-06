Sanità: assemblea annuale Federmanager, migliorare il sistema nazionale e regionale con i fondi del Pnrr (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio sanitario nazionale "garantisce una salute diseguale in Italia che influisce anche sulla riduzione degli anni di vita - ha proseguito Cartabellotta -. Inoltre, le analisi condotte dal Gimbe confermano l'attrattività delle regioni del Nord e la tendenza delle persone a spostarsi dalle regioni del sud. Nel periodo 2010-2019, infatti, tredici Regioni, principalmente del centro sud hanno accumulato un saldo negativo di 14 miliardi - ha aggiunto -. Le prime quattro posizioni per saldo positivo sono occupate dalle tre regioni che hanno richiesto maggiore autonomia: Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, insieme alla Toscana". Cartabellotta ha poi spiegato che sulla base di dati Eurostat si vive più a lungo nelle regioni del centro nord rispetto alle regioni del sud. "In testa – ha concluso – vi è la provincia autonoma di Trento con una media di 84,2 anni mentre chiude la classifica la Campania con 80,9 anni". Una differenza che Cartabellotta giudica "inaccettabile e che può essere superata attraverso coraggiose riforme di sistema, una rigorosa governance delle Regioni e investimenti vincolati per il personale sanitario". (Rer)