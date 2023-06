Napoli: Striano-Armato: giunta approva fornitura gratuita di libri per scuole primarie cittadine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta degli assessori all'Istruzione, Maura Striano, e alle Attività Produttive, Teresa Armato, l'accordo di collaborazione con Confcommercio Campania ed Associazione Librai Italiani Campania, per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole primarie cittadine e per la fornitura, parzialmente gratuita, agli studenti delle scuole secondarie, di primo e secondo grado, rientranti in particolari condizioni economiche. Con l'accordo, che avrà durata per i prossimi tre anni, viene standardizzata e condivisa la procedura per il ritiro delle cedole e la fornitura dei libri di testo da parte delle librerie che si accrediteranno dopo la pubblicazione dell'Avviso Pubblico annuale. Nell'ottica di garantire la trasparenza e la semplificazione delle procedure è stata confermata l'erogazione delle cedole librarie in formato elettronico già avviata in via sperimentale. "Con questa delibera – hanno dichiarato gli assessori Striano e Armato – siamo in grado di mettere a sistema una procedura digitale semplificata che consente a migliaia di famiglie di ottenere, tramite le cedole librarie, i libri di testo per i propri figli. Con l'accordo abbiamo previsto, inoltre, l'istituzione di un Osservatorio permanente finalizzato al monitoraggio del sistema ed all'adozione, se necessario, di correttivi e miglioramenti della procedura". (Ren)