Cultura: al Campania Teatro festival i "Battiti per la bellezza" risuonano in Osservatorio Scuole (3)

- Una dimora creativa dove poter apprendere, sbagliare, conoscersi e crescere attraverso lo studio dell’arte teatrale è stata invece il punto di partenza di “Che tragedia stare insieme!”, lo spettacolo messo in scena dal Liceo Pietro Calamandrei di Napoli. “Il percorso - spiega il regista Raffaele Parisi – si è articolato in due fasi creative: la prima, nella quale i partecipanti hanno assunto consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo e di come esso possa essere strumento espressivo, stabilendo un rapporto di fiducia con i compagni di viaggio. La seconda, dove è stato affrontato il momento della composizione, filtro e canale alle loro stesse emozioni, dei sentimenti e di alcune tematiche vicine agli adolescenti. Un’approfondita ricerca, basata su esercizi di improvvisazione e di composizione, ha poi condotto verso la forma finale di scrittura scenica, mantenendone l’aspetto ludico. È nata così una festa. Una festa raccontata con la drammaturgia di una tragedia, animata dai pensieri, dai sogni, dalle insicurezze, dalle passioni, dagli scontri di una generazione che si chiede in “coro” qual è il suo posto in questo mondo”. (segue) (Ren)