Campania: convegno su crisi e prospettive delle adozioni internazionali promosso da Garante infanzia

- “Le adozioni internazionali fra crisi e prospettive”: è il seminario promosso dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania, Giuseppe Scialla, che si terrà il 12 giugno alle ore 10,00 nell’Auditorium della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli isola C3. “Aggiornati dati statistici evidenziano che, negli ultimi venti anni, le adozioni si sono ridotte in media del 90 per cento, un declino precipitoso e allarmante, tanto che, nel 2022, le procedure adottive concluse sono state soltanto due in più rispetto al 2021”, ha sottolineato Scialla, che ha aggiunto: “nel frattempo, nei Paesi che non consentono le adozioni internazionali, la sorte di tanti bambini peggiora ed essi continuano a trovarsi frequentemente in situazioni di abbandono o semi-abbandono, spesso con scarso accesso all’istruzione, alla salute, all’alimentazione sufficiente. Dall’analisi di questi nati, nasce l’opportunità di questo Seminario che servirà a mettere a confronto esperti del settore e ad affrontare, anche attraverso proposte concrete, le varie problematiche e le prospettive delle adozioni internazionali”. I lavori saranno aperti dal saluto istituzionale del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e dall’intervento introduttivo del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania, Giuseppe Scialla, e vedranno tra i partecipanti la Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Immacolata Troianiello, il vice presidente della Commissione Adozioni Internazionali Vincenzo Starita, il consigliere giuridico del Ministro della Giustizia, Gemma Tuccillo, docenti universitari ed esperti del settore.(Ren)