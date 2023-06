Sanità: assemblea annuale Federmanager, migliorare il sistema nazionale e regionale con i fondi del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strategie del futuro, complici i fondi messi a disposizione dal Pnrr, per migliorare il sistema sanitario in Italia. Questo il tema al centro dell'assemblea annuale di Federmanager Roma. Il convegno dell'organizzazione, che rappresenta circa 20 mila manager industriali del Lazio, si è tenuto questo pomeriggio alla Biblioteca centrale di Roma e ha visto la partecipazione di numerose istituzioni nazionali e locali. Nel corso dell'incontro, dal titolo "Sanità domani: strategie per migliorare il sistema sanitario", sono intervenuti esperti e tecnici del governo che hanno approfondito le criticità del sistema sanitario alla luce delle opportunità che il Pnrr mette a disposizione per il nostro Paese. Tra coloro che sono saliti sul palco a prendere parola ci sono stati il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il presidente nazionale Federmanager, Stefano Cuzzilla, il presidente di Federmanager Roma, Gherardo Zei, l'esperto del ministero della Salute in strategie di attuazione del Pnrr, Andrea Costa, e il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. (segue) (Rer)