Sanità: assemblea annuale Federmanager, migliorare il sistema nazionale e regionale con i fondi del Pnrr (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zei ha poi evidenziato l'importanza dei fondi sanitari "poiché sgravano il Servizio sanitario nazionale da un considerevole volume di impegni", auspicando in sgravi fiscali alle casse private poiché "in questo modo – ha aggiunto – si produrrebbe un aumento delle coperture sanitarie private, con un alleggerimento aggiuntivo per il Servizio sanitario nazionale certamente superiore ai volumi degli sgravi concessi". Secondo il presidente di Federmanager Roma è quindi giunto il momento di superare la contrapposizione tra fondi integrativi e Sistema sanitario nazionale: "È il momento di parlare di complementarità o integrazione di sistema nel mondo del Servizio sanitario. È quindi necessario non solo avvalersi del Pnrr come occasione di rinnovamento di tutto il sistema salute nel suo complesso – ha concluso Zei - ma anche allargare la platea degli attori coinvolti cooptando nei progetti in primis proprio i Fondi sanitari integrativi". (segue) (Rer)