Fisco: De Lise (Ungdcec), intelligenza artificiale non sostituisca commercialisti

- "L'intelligenza artificiale nell'ambito economico e fiscale non sostituisca il lavoro dei dottori commercialisti, ma anzi serva a rafforzare gli strumenti a nostra disposizione. Mentre l'amministrazione finanziaria prosegue la lotta all'evasione con l'analisi dei dati mediante algoritmi, negli studi ci troviamo, infatti, ad affrontare problematiche rispetto alle dichiarazioni precompilate dell'Agenzia delle Entrate che non fanno altro che dimostrare ancora una volta quanto sia indispensabile l'opera dei commercialisti per stato contributi e fisco". Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. "Il dato più indicativo - ha analizzato De Lise - è che circa il 96 per cento delle precompilate è stato rifiutato, corretto o modificato. La domanda sorge spontanea: secondo il Governo e l'amministrazione finanziaria, chi ha lavorato per correggere, modificare o ricompilare le dichiarazioni? Di certo non l'intelligenza artificiale". Il presidente dei giovani commercialisti si è detto "curioso di capire come questi dati possano andare a braccetto con direttive volte a spiegarci come da domani tutto funzionerà anche grazie all'intelligenza artificiale. Lungi da noi essere contro il cambiamento, del quale vogliamo invece essere protagonisti. Ma occorre far capire quanto la nostra categoria sia fondamentale". (segue) (Ren)