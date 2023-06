Libri: lunedì Peppe Lanzetta a Salerno per la riedizione de "Un Messico napoletano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i seminari d'autore del Teatro Forum e accanto alle prossime uscite dell'omonima collana targata Francesco D'Amato Editore, CorpoNovecento torna con un incontro dedicato ad un grande nome della letteratura e della scena (teatrale e cinematografica): Peppe Lanzetta. Lunedì 12 giugno (ore 19) negli spazi del Piccolo Teatro "Porta Catena" a Salerno Alfonso Amendola, Pasquale De Cristofaro e Andrea Manzi dialogano con Peppe Lanzetta in occasione della riedizione del suo Un Messico napoletano. Con ballate scelte da ridateci i sogni (per i tipi di Roberto Nicolucci Editore). Un libro che torna a distanza di quasi 30 anni dalla sua primissima pubblicazione. Uno straordinario ed intensissimo viaggio nel fuoco vivo della periferia (quando erano ancora in pochi a parlare delle marginalità periferiche). Un'occasione importante per ritrovare la voce piena, appassionata, irriverente, lacerante e sempre poetica di Peppe Lanzetta. Un viaggio incandescente tra luci e polvere del mondo. Un romanzo potente che ha come protagonista Anna "La rossa" immersa in un turbinio di voci, incontri, ferite, volti, paure, bellezza, speranza, degrado, citazioni, prostituzione, canzoni, violenza, eroina e vita. Sì, c'è tantissima voglia di vita in questo magistrale lavoro narrativo ambientato nella Napoli degli anni Novanta del secolo scorso. La presentazione del libro è realizzata in collaborazione con il Piccolo Teatro "Porta Catena", il periodico "Resistenze Quotidiane" e il progetto "Open Class. Ateneo & Territorio". (Ren)