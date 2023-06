© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 10 giugno Franco Ricciardi si esibirà in concerto allo stadio Maradona di Napoli. Lo spettacolo è stato presentato questa mattina in comune a Palazzo San Giacomo. E' già tutto esaurito per lo show dell'artista napoletano, originario di Secondigliano, che sarà sul palco con tanti amici ed una dedica speciale per Scampia. (Ren)