Napoli: spiagge libere di Posillipo, attivo il sistema di prenotazione online

- È attivo il sistema di prenotazione online per le spiagge libere di Posillipo che hanno accesso unicamente dai bagni in concessione. Lo ha reso noto con un comunicato l'ufficio stampa del comune di Napoli. Collegandosi al sito www.spiaggelibere.it si possono prenotare, per la giornata successiva, gli accessi alla spiaggia di Donn'Anna (25 accessi dal Bagno Elena e 25 dal Bagno Ideal) e delle Monache (450 accessi dal Bagno Sirene). Si possono usare i servizi dei lidi di entrata. I numeri, spiega la nota, rispettano i criteri di sicurezza e sono leggermente aumentati dopo l'esperienza della scorsa stagione balneare. Per maggiori informazioni: www.spiaggelibere.it (Ren)