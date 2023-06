Campania: presentata a Palazzo Santa Lucia la 23esima edizione del Premio Massimo Troisi - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è stato presentato a Palazzo Santa Lucia il XXIII Premio “Massimo Troisi” che si terrà dal 26 giugno al 1 luglio presso Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, città natale di questo artista straordinario, simbolo di Napoli e del Mezzogiorno per la sua comicità, per la sua espressività e per la sua grande umanità. "Anche quest’anno - ha sottolineato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - avremo ospiti importanti: Mario Biondi, Lina Sastri, Massimiliano Gallo, Tony Tammaro, i Dik Dik, Stefano De Martino, gli attori di Mare Fuori. Grazie a Gino Rivieccio che ha confermato il suo impegno nella direzione artistica di questo evento. Il Premio Troisi è una vetrina importante per i giovani talenti nell’arte della comicità". "La Regione Campania, anche attraverso il Premio Troisi, conferma - ha aggiunto De Luca - il suo straordinario impegno nei programmi e nelle attività culturali: finanziamo eventi culturali di ogni tipo, dal teatro alla musica, mostre di livello internazionale, diventate motivo di richiamo e di turismo di qualità per Napoli e per tutta la Campania". (Ren)