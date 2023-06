Lavoro: Confcommercio, maggiore criticità del Sud, meno occupati di 30 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dinamiche occupazionali evidenziano una maggiore criticità del Sud, unica area che registra, tra il 1996 e il 2023, una perdita di lavoratori e che nel 2023 non riuscirà a recuperare nemmeno i livelli di quasi 30 anni fa: a fronte di una media nazionale del +6,5 per cento, il Mezzogiorno fa segnare un calo dell’1,7 per cento contro il +13,1 per cento del Centro, il +11,6 per cento del Nord-Est e il +6,9 per cento del Nord-Ovest; “maglia nera” per Calabria (-7,2 per cento) e Campania (-5,2 per cento), migliore performance per Lazio (+19 per cento) e Trentino Alto Adige (+18,7 per cento). È quanto emerge dalla nota sulle economie regionali dell'Ufficio Studi Confcommercio. Gli effetti di questo calo occupazionale nel Sud si fanno sentire: tra il 1995 e il 2023 il contributo di quest’area al Pil nazionale è diminuito dal 24,1 per cento al 21,7 per cento.(Rin)