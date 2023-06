Agroalimentare: Cia-Agricoltori, subito accordo responsabile su prezzo pomodori al Centro-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colmare i ritardi e arrivare a una quotazione giusta per chiudere finalmente l'accordo sul prezzo del pomodoro da industria del Centro-Sud. Lo chiede Cia-Agricoltori Italiani, sulla scia di quanto già fatto al Centro-Nord, che ha raggiunto l'intesa a 150 euro a tonnellata, dopo una negoziazione difficile ma dall'esito soddisfacente. "È importante che al Centro-Sud la trattativa prosegua serrata e si raggiunga un prezzo di riferimento utile a disciplinare le relazioni e a stabilizzare il comparto -sottolinea il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini-. Purtroppo, anche quest'anno, si discute di aspetti contrattuali importanti a trapianti ormai fatti, ma confidiamo in un accordo responsabile che riconosca l'impegno della parte agricola in una campagna già difficilissima e che lo faccia in maniera equa, considerando l'aumento a valore sul dettaglio di tutte le referenze del comparto". Nonostante l'Italia resti il terzo produttore mondiale di pomodoro fresco destinato alle conserve, con circa 5,5 milioni di tonnellate di pomodoro prodotte e trasformate nel 2022 (che corrispondono al 15 per cento della produzione mondiale e al 56 per cento di quella europea), negli ultimi anni comincia a perdere "terreno". Già nel 2022 la superficie complessiva nazionale investita a pomodoro da industria è diminuita sia rispetto al 2021 (-8,4 per cento) sia nel confronto con il dato medio del triennio 2019-2021 (-2,9 per cento), per motivi riconducibili alla scarsa disponibilità di acqua per irrigare e all'aumento generalizzato dei costi di produzione. Cia si attende una nuova contrazione delle superfici anche nel 2023, legata sia al perdurare della questione costi che all'andamento climatico particolarmente ostile. (segue) (Com)