Agroalimentare: Cia-Agricoltori, subito accordo responsabile su prezzo pomodori al Centro-Sud (2)

- In questo quadro, quindi, è fondamentale arrivare a un buon accordo sul prezzo per gli agricoltori e "continuiamo a credere per il futuro -aggiunge Fini- che la programmazione anticipata di superfici e quantità sia indispensabile per un salto di qualità dei rapporti". Più in generale, per Cia è necessario un confronto stabile con l'industria, rilanciando il ruolo dell'interprofessione, che è il luogo della filiera e delle regole, necessarie a garantire un futuro al comparto. Serve uno sforzo che non può che essere in chiave collettiva per affrontare le sfide agricole come i cambiamenti climatici e la riduzione degli strumenti di difesa fitosanitaria, i costi crescenti e la difficoltà di reperimento lavoratori. Bisogna aumentare la competitività e la sostenibilità del settore nella sua interezza, invertire alcune tendenze negative, tra cui il calo delle vendite di prodotti tradizionali come il pelato (-12,5 per cento degli acquisti 2021/22 sulla media delle due stagioni precedenti) con progetti di promozione condivisi. Per Cia occorre, dunque, continuare a lavorare per potenziare l'Oi superando le logiche di contrapposizione o di isolamento, e non è più rinviabile il coinvolgimento della Grande distribuzione organizzata. (Com)