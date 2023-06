Riforme: Casellati, revisione forma governo e autonomia non sono in contrasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due proposte di riforma relative alla rivisitazione della forma di governo e all’attuazione del regionalismo differenziato “non solo non sono in contrasto l’una con l’altra, ma anzi costituiscano nel loro insieme un progetto riformatore organico e armonico”. Lo ha chiarito il ministro per le Riforme istituzionali e semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulla compatibilità delle ipotesi di revisione costituzionale in materia di autonomia differenziata e di forma di governo. Il governo - ha poi chiarito - è impegnato a presentare alle Camere un progetto di revisione della forma di governo che attribuisca agli elettori la scelta diretta del vertice dell’esecutivo, garantendone la stabilità. Proprio la stabilità è lo strumento decisivo per preservare l’unità dell’indirizzo politico in contesti istituzionali ampiamente decentrati”. Per il ministro è “infatti noto che le democrazie contemporanee che adottano modelli di decentramento amministrativo e politico – quali il presidenzialismo statunitense e il cancellierato tedesco - le presidiano attraverso governi centrali stabili, in grado di far convivere le istanze di differenziazione con gli imperativi costituzionali di unità nazionale e solidarietà sociale”. (Rin)