Industria: Mattarella (Invitalia), veicolare finanza verso imprese tema fondamentale

- Il tema del veicolare finanza nei confronti delle imprese "è un tema assolutamente fondamentale, su cui il mondo Invitalia opera anche con altri strumenti". Lo ha detto l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, nel corso della conferenza stampa, alla Camera, di presentazione del roadshow "Imprese che crescono al Sud con quotazione in Borsa". "Nel 2021, la Campania è stata la Regione in cui sono stati emessi più minibond in Italia. Tra gli strumenti che gestisce Invitalia, da ultimo, c’è uno strumento proprio di equity, che serve ad accompagnare le Piccole e medie imprese (Pmi) del Mezzogiorno alla quotazione", ha concluso Mattarella. (Rin)