Napoli pride: Iannone (FdI), in Campania si patrocinano carnevalate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’annuncio trionfale con il quale si patrocina il Napoli Pride è da ridere. In una Regione in cui non funziona nulla, dalla Sanità ai trasporti, dove si paga l’aliquota Irpef più alta d’Italia per servizi inesistenti, dove siamo ultimi in tutti gli indicatori sociali ed economici, dove non è aperto un solo cantiere per realizzare una sola grande infrastruttura, ad essere discriminati sono tutti i cittadini campani. Questa è la triste realtà mentre De Luca e qualche suo assessore si sentono evoluti perché patrocinano un gay pride. L’unica uguaglianza che riescono a garantire è quella dei diritti negati per tutti. La loro ideologia è una ipocrisia insopportabile mentre la loro incapacità è una sciagura democratica”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. (Ren)