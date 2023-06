Centrosinistra: Cirillo (+Europa), Schlein si impegni a rafforzare il Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il risultato delle elezioni amministrative ha dato un chiaro segnale al centrosinistra e al Pd che dopo il cambio di guardia e con l'elezione del nuovo segretario sperava in una ripresa. È chiaro che, ad oggi, le aspettative sono state deluse ed è per questo che la battaglia interna avviata dalla Schlein ai De Luca risulta politicamente sbagliata". Così il consigliere regionale di Più Europa Luigi Cirillo. "In Campania, piaccia o meno, il governatore è un esponente di spicco del Pd - continua - Per questo, più che puntare ad indebolire qualcuno, non sarebbe giusto, oltre che saggio, da parte della Schlein impegnarsi a rafforzare quel partito che si propone di essere perno della coalizione di centrosinistra? Non sono solito commentare quello che succede in casa d'altri, ma se le battaglie personali dei singoli rischiano di inficiare il lavoro che si sta portando avanti da tempo per rafforzare l'asse, che ricordo aver vinto a Torre del Greco e a Marano, e puntare a vincere le elezioni anziché continuare a perderle, allora credo sia giusto richiamare tutti alla responsabilità". "Compreso - conclude Cirillo - il segretario dem". (Ren)