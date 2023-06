Violenza donne: Peluso-Flocco (Donna e), misure restrittive e immediate sono fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Misure restrittive più stringenti e pene più severe sono indispensabili per fermare il dramma dei femminicidi in Italia. La legge cosiddetta ‘Codice Rosso’ si era mossa in questa direzione ma non è riuscita a fermare la scia di sangue che funesta il nostro Paese. Il disegno di legge all'esame, oggi, del governo Meloni inasprisce la necessaria repressione e rende effettivi strumenti, come il braccialetto elettronico, l'aumento della distanza minima dalla vittima e tempi più stringenti per l'applicazione delle misure cautelari, che sono indispensabili per prevenire violenze sulle donne e femminicidi". Lo affermano la presidente dell'Associazione "Donna e", Gabriella Peluso, e la componente della Consulta Regionale per la Condizione della donna, Maria Flocco, che oggi ha partecipato al flash mob in Piazza del Plebiscito per Giulia Tramontano, ennesima vittima del femminicidio insieme con il bambino che portava in grembo. "Nei casi di violenza sulle donne è fondamentale, al fine di prevenire i femminicidi, rendere più rapida e puntuale l'applicazione di alcune norme e il provvedimento del Governo va in questa direzione con il braccialetto elettronico automatico, salvo diversa valutazione del giudice, il rispetto da parte dell'indagato della distanza minima dalla vittima di almeno 500 metri; tempi rapidi per l'applicazione delle misure cautelari, l'inasprimento delle pene", sottolineano Peluso e Flocco. "Per proteggere le donne, il tempismo è essenziale e auspichiamo che questo nuovo quadro normativo possa fermare definitivamente questa tragico fenomeno", concludono. (Rin)