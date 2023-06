Istat: vendite al dettaglio in aumento dello 0,2 per cento ad aprile, più 3,2 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile si stima un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio in valore (+0,2 per cento) e un calo in volume (-0,2 per cento). Sono in crescita le vendite dei beni alimentari (+0,9 per cento in valore e +0,6 per cento in volume) mentre quelle dei beni non alimentari registrano una diminuzione (-0,4 per cento in valore e -0,7 per cento in volume). Lo rende noto l'Istat. "Ad aprile 2023, rispetto al mese precedente - commenta l'Istat - si registra un andamento congiunturale di segno opposto tra i due principali settori merceologici: le vendite dei beni alimentari sono in crescita mentre quelle dei beni non alimentari subiscono una diminuzione. Su base annua, si continua a evidenziare un aumento per le vendite in valore, più marcato per quelle dei beni alimentari, e un calo per le vendite in volume. Tra le forme distributive, le vendite relative alle imprese operanti su piccole superfici e le vendite al di fuori dai negozi vedono una flessione tendenziale che non registravano, rispettivamente, da ottobre e da luglio del 2022". (segue) (Rin)