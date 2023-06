Napoli: polizia municipale, arrestati 2 pregiudicati in flagranza di reato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale dell'unità operativa polizia investigativa Centrale della polizia municipale di Napoli, ha arrestato, in flagranza di reato, due pluripregiudicati sorpresi a rubare un autovettura di grossa cilindrata in via Ferrante Imparato. I soggetti di 34 e 44 anni, sono stati sorpresi mentre erano intenti a manomettere la centralina di sicurezza dell'auto in sosta. I soggetti, dopo un tentativo di fuga, sono stati fermati e trovati in possesso di un dispositivo elettronico per disabilitare le centraline, due centraline per l'avviamento dei veicoli e vari arnesi da scasso, inoltre da accertamenti sul veicolo utilizzato per la fuga, questo è risultato essere intestato a persona estranea ai fatti, già noto per il reato di intestazione fittizia di veicoli. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. (ren)