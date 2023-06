Napoli: Mostra d'Oltremare, udienza a Roma da Papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una grande emozione ma anche una occasione di riflessione e di confronto sul futuro dell'attività fieristica in Italia, settore cruciale in questo intenso lavoro di ripresa dell'economia e di rilancio del turismo". Lo hanno dichiarato Remo Minopoli e Maria Caputo, presidente e consigliera delegata della Mostra d'Oltremare di Napoli, che stamattina a Roma hanno partecipato all'udienza generale con Papa Francesco. L'occasione è quella dell'ottava edizione della Giornata mondiale delle Fiere e dell'evento celebrativo dei 40 anni di attività di Aefi, l'associazione nazionale di riferimento delle fiere. "Il sistema fieristico italiano – ha aggiunto il presidente Minopoli - è un motore propulsivo per le aziende e per il sistema economico. Mostra d'Oltremare, in particolare, dopo gli anni difficili del Covid, sta diventando sempre più luogo di comunità per l'economia e per la città, anche in chiave di ripresa turistica, dentro questo rilancio complessivo della Campania e di Napoli". "L'incontro con il Papa – ha detto la consigliere delegata Caputo - è stato emozionante sul piano umano ma anche significativo sul piano progettuale, perché vissuto dentro la consapevolezza del ruolo sociale, per lo sviluppo e la coesione, che stanno avendo le fiere in Italia, in una fase di rilancio del lavoro e dell'economia, quindi anche della speranza dei territori e delle persone". (ren)