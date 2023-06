Napoli: venerdì concerto De Crescenzo a Villa Doria d'Angri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 9 giugno alle ore 19.30 presso Villa Doria d'Angri in via Petrarca 80, si terrà il secondo concerto della rassegna musicale "Sulle note del mare", promossa dall'Università Parthenope con la Fondazione Ravello e la Fondazione Banco di Napoli. In concerto Eduardo De Crescenzo in "Avvenne a Napoli, passione e voce per piano", con l'accompagnamento al piano di Julian Oliver Mazzariello e l'introduzione del giornalista Federico Vacalebre.(ren)