Tpl: Toma (Regioni), anticipo fondi minori ricavi per 255 milioni

- Per il sistema del trasporto pubblico locale "arrivano risorse attese e vitali". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, che ha presieduto oggi la Conferenza delle Regioni. “Grazie all’intesa delle Regioni in sede di Conferenza unificata – ha spiegato – sono ripartite, a titolo di anticipazione, parte delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 per la compensazione dei minori ricavi tariffari registrati nel corso della pandemia. Si fa riferimento in particolare al periodo di compensazione che va dal primo gennaio 2021 al 31 marzo 2022”. “Le risorse complessivamente stanziate – ha chiarito – sono pari a 350 milioni di euro: 100 milioni per il 2023 e gli altri 250 milioni per il 2024. Il decreto anticipa quindi circa 255 milioni di euro, lasciando i restanti 95 milioni per il saldo a seguito di rendicontazione definitiva che, come richiesto dalle Regioni, dovrà essere effettuata entro il 30 novembre 2023”. (Rin)