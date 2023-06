Napoli: il calcio femminile torna in serie A. Domani la premiazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 8 giugno, alle ore 9.30, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sarà premiata la squadra di calcio "Napoli Femminile" che ritorna in serie A dopo la vittoria del Campionato di serie B. L'assessore allo Sport Emanuela Ferrante premierà le sportive per la passione, la disciplina e la professionalità dimostrate. "Sono fiera di questo risultato che vede il ritorno in serie A della squadra del calcio Napoli Femminile – ha detto l'assessore Ferrante - la determinazione delle ragazze è straordinaria ed il loro impegno e la loro costanza hanno prodotto i risultati sperati realizzando un grande sogno". Alla premiazione interverranno il presidente della Ssd Napoli Femminile Alessandro Maiello, il presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito, il presidente Coni Campania, Sergio Roncelli, il presidente della Figc Carmine Zigarelli e l'allenatore Napoli Femminile Biagio Seno. (ren)