- La Giunta Regionale della Campania, nella seduta di oggi, ha stanziato 731 mila euro per sostenere gli interventi di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, già destinataria di finanziamenti per interventi di riqualificazione, e per i quali occorre completare la copertura finanziaria, di cui si fa carico la Regione. (ren)