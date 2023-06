Imprese: Odcec Napoli, sostenibilità, finanza e nuove competenze per la crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le prossime iniziative della Commissione, la presentazione della collaborazione con il Consorzio Promos Ricerche ed il lancio del 4° Bando del Corso di Alta Formazione "Esperto Corporate Social Responsibility per integrare la sostenibilità in azienda" in programma da settembre prossimo e destinato a manager e imprenditori, consulenti e professionisti che desiderano aggiornarsi ed essere in grado di creare valore in azienda implementando modelli di business sostenibili nonché a giovani laureati che si vogliono specializzare come Sustainability Manager, Csr Manager, consulenti Esg (Environmental, Social and Governance), esperti di sostenibilità. "Tutte le imprese sono chiamate a rivedere il proprio modello di business integrando ruoli e competenze dell'organizzazione", sottolinea Maria Federica Cordova, "Questo primo ciclo di seminari e tutte le nostre prossime iniziative intendono essere un supporto concreto e operativo per aiutare imprese e professionisti ad affrontare le nuove sfide e cogliere le opportunità per garantirsi il successo sostenibile nel tempo. Il percorso formativo-laboratoriale, con la codirezione di Riccardo Realfonzo e Raffaella Papa, si avvale di un corpo docenti di alto profilo composto da professionisti della Pwc Italy e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Napoli, con la partecipazione di esperti e testimonianze dal mondo delle imprese e delle associazioni di categoria. "I risultati delle prime edizioni con 30 imprese coinvolte, 15 giovani formati e 8 stage attivati ci hanno confermato la giusta direzione intrapresa anni fa sui temi della Csr e Sostenibilità - ha dichiarato Riccardo Realfonzo - "È obiettivo costante del Consorzio rispondere alle esigenze di innovazione delle imprese attraverso attività di formazione e riqualificazione professionale ma anche grazie ai progetti di ricerca e sviluppo, analisi e studi condotti dalla Scuola di Governo del Territorio". "Il corso è innovativo anche nella sua formula", ha concluso Raffaella Papa, "perché nel trasferire nuove competenze stimola anche processi collaborativi tra imprese, professionisti e giovani talenti progettando insieme Percorsi di Responsabilità e Sostenibilità su misura, anche in base alle opportunità dettate dal Pmrr". (ren)