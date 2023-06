Campania: nasce in consiglio regionale il gruppo Moderati e Riformisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' nato in Consiglio regionale della Campania il gruppo 'Moderati e Riformisti'. Ne fanno parte Stefano Caldoro, Massimo Grimaldi, Gennaro Cinque e Livio Petitto che assumerà l'incarico di capogruppo. "Si lavora per rafforzare, unire ed allargare il centrodestra, un punto di riferimento per la cultura moderata e riformista", ha detto il capogruppo Livio Petitto. "Saremo in prima linea - ha aggiunto - per costruire una alternativa alla fallimentare esperienza di questa sinistra e, soprattutto, per consegnare alla Campania, in linea con l'esperienza di buon governo nazionale, una proposta seria e credibile"(Ren)